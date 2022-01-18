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В НИЦ Гамалеи разработали тест на антитела к омикрон-штамму

Алиса Кононенко
08:22 18.01.2022
На данный момент тест доступен только в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
В НИЦ Гамалеи разработали тест на антитела к омикрон-штамму
© Фото: Petr Svancara, CTK, Globallookpress
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В НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи разработали тест-систему для определения вируснейтрализующих антител к омикрон- штамму коронавируса, заявил руководитель центра Александр Гинцбург.

«У нас есть тест-система для определения вируснейтрализующих антител к "омикрону", но доступна она пока только у нас в центре», - цитирует Гинцбурга РИА Новости.

Ранее глава НИЦ Гамалеи был сам инфицирован штаммом COVID-19 «омикрон».  По его словам, благодаря вакцинации препаратом «Спутник V», болезнь прошла бессимптомно.  Александр Гинцбург добавил, что большинство привившихся «Спутником V» людей могут узнать о том, что переболели только посредством тестирования на антитела. 

Напомним, в качестве ревакцинации Гинцбург рекомендовал пациентам старше 65 лет просто поставить два компонента «Спутник V» взамен препарата «Спутник Лайт».  

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