В НИЦ Гамалеи разработали тест на антитела к омикрон-штамму

В НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи разработали тест-систему для определения вируснейтрализующих антител к омикрон- штамму коронавируса, заявил руководитель центра Александр Гинцбург.

«У нас есть тест-система для определения вируснейтрализующих антител к "омикрону", но доступна она пока только у нас в центре», - цитирует Гинцбурга РИА Новости.

Ранее глава НИЦ Гамалеи был сам инфицирован штаммом COVID-19 «омикрон». По его словам, благодаря вакцинации препаратом «Спутник V», болезнь прошла бессимптомно. Александр Гинцбург добавил, что большинство привившихся «Спутником V» людей могут узнать о том, что переболели только посредством тестирования на антитела.

Напомним, в качестве ревакцинации Гинцбург рекомендовал пациентам старше 65 лет просто поставить два компонента «Спутник V» взамен препарата «Спутник Лайт».