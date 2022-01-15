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Гинцбург подсказал лучший вариант для третьей прививки от COVID-19

Ян Брацкий
03:43 15.01.2022
Пациентам старше 65 лет имеет смысл просто поставить два компонента «Спутник V».
Гинцбург подсказал лучший вариант для третьей прививки от COVID-19
© Фото: Bodo Schackow, dpa, Globallookpress
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Для повторной ревакцинации, то есть ставя третью прививку от коронавирусной инфекции, рекомендуется остановить свой выбор на препарате «Спутник Лайт». Пациентам старше 65 лет имеет смысл просто поставить два компонента «Спутник V» с необходимым временным интервалом. Об этом заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Нужно выбирать "Спутник Лайт". Но если вам больше 65 лет, имеет смысл сделать "Спутник V"», - сказал Гинцбург в беседе с РИА Новости.

Вакцинация от COVID-19 проводится во всех российских регионах. Поставить укол можно абсолютно бесплатно. Этой возможностью воспользовались уже 76,7 миллиона россиян, прошедших полный цикл вакцинации. Об этом ранее рассказала заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

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