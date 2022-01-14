Гинцбург рассказал, как перенес «омикрон»

Люди, которые прошли вакцинацию препаратом «Спутник V», скорее всего, не заболеют в случае инфицирования штаммом «омикрон». Об этом рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он подчеркнул, что сам столкнулся с аналогичной ситуацией, инфицировавшись мутировавшим COVID-19, но избежав каких-либо симптомов. Как отметил Гинцбург в интервью РИА Новости, сам он узнал об «омикроне» только по результатам лабораторного анализа после поездки за границу.

«Я был инфицирован, но не болел, симптомов не было. Я был вакцинирован "Спутником V» - указал Гинцбург.

Он высказал предположение, что большинство привившихся «Спутником V» людей могут узнать о том, что переболели, в аналогичных обстоятельствах: посредством тестирования на антитела.

«Если бы у меня не было возможности определить в своей сыворотке вируснейтрализующие антитела к "омикрону" после поездки, я бы и не узнал, что был им инфицирован», - указал специалист.

По словам Гинцбурга, в его крови после поездки показал были обнаружены очень высокие титры вируснетрализующих «омикрон» - антител.