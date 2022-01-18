Число задержанных участников беспорядков в Алма-Ате превысило 2,7 тысячи

С начала антитеррористической операции в Алма-Ате правоохранительные органы Казахстана задержали 2 748 человек за участие в незаконных акциях, мародерство и другие преступления.

«Всего с начала антитеррористической операции задержаны 2 748 участников незаконных акций, мародерств и других преступлений. Всего изъяты 131 единица огнестрельного оружия и 4 179 боеприпасов», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы комендатуры Алма-Аты.

Ранее российские военнослужащие из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ вернулись из Казахстана, выполнив все поставленные задачи.

Напомним, в начале 2022 года жители нескольких городов в Казахстане вышли на акции протеста из-за роста цен на газ. Вскоре протесты переросли в массовые беспорядки, которые перекинулись и на другие населенные пункты. Начались грабежи и мародерство. В ответ на происходящее власти были вынуждены ввести в стране чрезвычайное положение и начать контртеррористическую операцию.