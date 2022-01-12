В стране и мире Токаев обозначил сроки восстановления Алма-Аты после массовых беспорядков Роман Захаров Президент страны дал несколько месяцев на восстановление разрушенного города. © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал восемь месяцев, чтобы восстановить Алма-Ату после прошедших в городе массовых беспорядков. «Даю восемь месяцев... основные объекты надо восстановить, но работа будет продолжаться и далее», - сказал Токаев в эфире телеканала «Хабар 24». В первые дни 2022 года жители нескольких городов в Казахстане вышли на акции протеста из-за роста цен на газ. Вскоре протесты переросли в массовые беспорядки, которые перекинулись и на другие населенные пункты, в том числе Алма-Ату, где начались грабежи и мародерство. В ответ на происходящее власти были вынуждены ввести в стране чрезвычайное положение и начать контртеррористическую операцию. По данным МВД Казахстана, в результате прошедших в стране погромов погибли 17 полицейских, пострадали более 1,3 тысячи стражей порядка. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика