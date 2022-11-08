В стране и мире Советник президента США заявил о контактах с Россией для снижения риска ядерной эскалации Елизавета Потейчук Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон проводил контакты с Москвой для снижения риска применения ядерного оружия. © Фото: Chris Kleponis - CNP Consolidated News Photos Globallookpress Читайте нас на: Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон недавно контактировал с Москвой для снижения рисков применения ядерного оружия. «У нас была возможность провести контакты с Россией на высоком уровне, нацеленные на снижение риска использования ядерного оружия, а также на то, чтобы донести (Москве) последствия его возможного применения. Мы не раскрывали каналы, по которым проводились эти контакты, чтобы их защитить», - приводит РИА Новости слова Салливана с дискуссии, организованной на площадке Совета по международным отношениям. Ранее заместитель обороны США по политически делам Колин Кол заявил, что вскоре в мире окажутся три державы с примерно равными ядерными арсеналами. Он указал, что Китай в ближайшие годы увеличит потенциал в этом направлении в четыре раза. Экспертное мнение и аналитика