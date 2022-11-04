Пентагон: к 2030 году в мире будут три державы с равными ядерными арсеналами

По словам Колина Кола, Китай в ближайшие годы увеличит потенциал в этом направлении в четыре раза.

© Фото: Анна Раткогло, РИА Новости

Уже вскоре в мире будет три державы с примерно равными ядерными арсеналами. Такое мнение высказал заместитель обороны США по политически делам Колин Кол. По его словам, Китай в ближайшие годы увеличит потенциал в этом направлении в четыре раза.

«К концу этого десятилетия и в начале 2030-х годов - впервые в истории США - мы будем иметь дело не с одной, а с двумя равными ядерными державами», - передает ТАСС слова Кола.

Ранее в Китае выразили уверенность, что ядерный арсенал США угрожает всему миру. С таким заявлением выступил дипломат КНР в ходе Обзорной конференции ДНЯО.

Также МИД Китая заявило, что страна не станет первой применять ядерное оружие. КНР остается верен стратегии самообороны в этой сфере.