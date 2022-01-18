Рогозин удивился беспокойству NASA из-за утечки воздуха на МКС

Российские космонавты Петр Дубров и Антон Шкаплеров обнаружили вероятное последнее место утечки воздуха в промежуточной камере служебного модуля «Звезда» на МКС. Неисправность будет устранена после доставки специальных средств. По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, беспокойства партнеров по данному вопросу необоснованны.

«Средства устранения негерметичности планируется доставить на ближайшем грузовом корабле "Прогресс", после чего космонавты приступят к окончательному устранению утечки. Беспокойство наших партнеров не обосновано и вызывает удивление», - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Ранее Дмитрий Рогозин рассказал, что обстановка на Байконуре остается спокойной, какой она и была на протяжении всего времени волнений в Казахстане. По словам руководителя госкорпорации, этого удалось добиться благодаря действиям штаба ОДКБ и командования министерства внутренних дел республики.