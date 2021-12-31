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Российские космонавты нашли возможное последнее место утечки на МКС

Роман Захаров
20:04 31.12.2021
Средства для устранения негерметичности планируется доставить на МКС на ближайшем грузовом корабле «Прогресс».
Российские космонавты нашли возможное последнее место утечки на МКС
© Фото: Roscosmos, via Globallookpress.com
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Российские космонавты обнаружили возможное последнее место в модуле «Звезда» МКС, откуда могла происходить утечка воздуха. Об этом информирует пресс-служба Роскосмоса.

«Российские космонавты Петр Дубров и Антон Шкаплеров нашли возможное последнее место утечки воздуха в промежуточной камере служебного модуля "Звезда" российского сегмента МКС», - сказано в сообщении.

По данным специалистов Роскосмоса, речь идет не о новых проблемах на Международной космической станции. Также сообщается, что средства для устранения негерметичности планируется доставить на МКС на ближайшем грузовом корабле «Прогресс», после чего космонавты начнут работы по окончательному устранению утечки.

Ранее Антон Шкаплеров и Петр Дубров с борта МКС поздравили россиян с наступающим Новым Годом. В торжественном обращении они пожелали гражданам здоровья, благополучия и новых достижений, а также рассказали, как пройдут торжества на борту Международной космической станции. 

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