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Рогозин рассказал, как Байконур оказался «островом безопасности» во время волнений в Казахстане

Светлана Иванова
12:26 12.01.2022
Глава госкорпорации отметил, что для обеспечения безопасности на предприятиях Байконура создали народные дружины, продлили школьных каникулы, а также отменили массовые мероприятия.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Роскосмос
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Обстановка на Байконуре остается спокойной, какой она и была на протяжении всего времени волнений в Казахстане. Об этом рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, отвечая на вопрос корреспондента «Звезды».

По словам руководителя госкорпорации, этого удалось добиться благодаря действиям штаба ОДКБ и командованиям министерства внутренних дел республики.

Рогозин подчеркнул, что практически в первые дни беспорядков в Казахстане на место из отпусков прибыло руководство силовых структур, которое вместе с администрацией города обеспечивало меры безопасности.

«Мы исходили из критериев безопасности, прежде всего, всех горожан, там население у нас смешанное, на две трети оно казахское, а треть – русское, но в целом для нас это все наши люди, потому что мы за них отвечаем. Мы оперативно перебросили туда из прерванных отпусков руководство и силовых структур, которые находились в отпусках со своими семьями, прямо в первые же новогодние дни они уже были переброшены на Байконур и, конечно, глава администрация там тоже находился», - подчеркнул Рогозин.

Глава Роскосмоса уточнил, что реагировать в сложившейся ситуации следовало оперативно, потому что в соседних с Байконуром поселках Торетам, Акай были волнения, а в городе Кызылорда даже происходили вооруженные столкновения, включая попытки захвата оружия.

Рогозин отметил, что для обеспечения безопасности на предприятиях Байконура создали народные дружины, продлили школьных каникулы, а также отменили массовые мероприятия.

«Создание добровольных дружин, рабочих групп на предприятиях для усиления безопасности этих предприятий, которые в том числе находятся за пределами города, на территории полигона, были также приняты те меры, которые в целом соответствуют мерам безопасности в республике Казахстан, в том числе продление каникул для школьников до 19 января, отмена спортивных и других общественных мероприятий с тем, чтобы не создавать никаких соблазнов для того чтобы были какие-то проявления, террористической активности в отношении мирных граждан», - уточнил Рогозин.

Он добавил, что в итоге и в городе, и на космодроме сложилась спокойная и безопасная обстановка, и в течение всего периода волнений Байконур оказался «островом безопасности» как для граждан Казахстана, так и для россиян.

Сейчас на территории полигона продолжается работа, идет подготовка к планируемым в феврале пускам, резюмировал глава Роскосмоса.

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