В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В минобороны Китая заявили о проведении подготовки на случай войны

Виктория Ивашечкина
16:11 04.11.2022
По словам представителя китайского военного ведомства, действия США грубо нарушают суверенитет и территориальную целостность КНР.
В минобороны Китая заявили о проведении подготовки на случай войны
© Фото: Wu Xiaoling, Xinhua, GlobalLookPress
Читайте нас на:

Армия Китая проводит подготовку на случай войны. Страна также решительно выступает против любых форм сепаратистской деятельности по достижению независимости Тайваня. Об этом рассказал официальный представитель министерства обороны Китая Тань Кэфэй.

«В настоящее время США постоянно выхолащивают принцип "одного Китая" и переходят все границы», - рассказал Кафэй, комментируя доклад о стратегии нацобороны США , где содержатся негативные упоминания Китая.

По его словам, действия Штатов грубо нарушают суверенитет и территориальную целостность Китая, а также являются серьезной угрозой миру и стабильности в Тайваньском проливе.

В конце октября американские СМИ писали о том, что США должны быть готовы к войне с Китаем. С таким заявлением выступил начальник штаба ВМС адмирал Майкл Гилдей. По его словам, боевые действия из-за ситуации с Тайванем могут разгореться в течение года. 

Кроме этого, американский президент Джо Байден сообщил о намерении защищать Тайвань в случае «вторжения» Китая. При этом он подчеркнул, что, несмотря на сотрудничество, Вашингтон не поощряет остров к обретению независимости от КНР.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:43 В стране и мире
Видео
Путин: Запад очень умело подносил фитиль к распаду России
16:40 В стране и мире
Путин заявил, что Запад бросает украинцев «в топку»
16:11 В стране и мире
В минобороны Китая заявили о проведении подготовки на случай войны
15:04 В стране и мире
Путин разрешил мобилизацию граждан с непогашенной судимостью за некоторые тяжкие преступления
14:20 В стране и мире
Путин продлил приостановку выплат по вкладам CCCР до 2026 года
Популярное
Видео
Путин рассказал о разнице беженцев с Украины в России и ЕС
Видео
Шойгу сообщил об уничтожении почти 200 иностранных наемников в зоне СВО за две недели
Кремль: зерновая сделка приобретает рискованный и опасный характер
Видео
Шойгу заявил о завершении мероприятий частичной мобилизации в России
Видео
Корреспондент «Звезды» прошел через минные поля, чтобы увидеть бойцов БАРС в зоне СВО
Видео
Путин на «Валдае» рассказал анекдот про кризис и русских
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.