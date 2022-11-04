В минобороны Китая заявили о проведении подготовки на случай войны

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Армия Китая проводит подготовку на случай войны. Страна также решительно выступает против любых форм сепаратистской деятельности по достижению независимости Тайваня. Об этом рассказал официальный представитель министерства обороны Китая Тань Кэфэй.

«В настоящее время США постоянно выхолащивают принцип "одного Китая" и переходят все границы», - рассказал Кафэй, комментируя доклад о стратегии нацобороны США , где содержатся негативные упоминания Китая.

По его словам, действия Штатов грубо нарушают суверенитет и территориальную целостность Китая, а также являются серьезной угрозой миру и стабильности в Тайваньском проливе.

В конце октября американские СМИ писали о том, что США должны быть готовы к войне с Китаем. С таким заявлением выступил начальник штаба ВМС адмирал Майкл Гилдей. По его словам, боевые действия из-за ситуации с Тайванем могут разгореться в течение года.

Кроме этого, американский президент Джо Байден сообщил о намерении защищать Тайвань в случае «вторжения» Китая. При этом он подчеркнул, что, несмотря на сотрудничество, Вашингтон не поощряет остров к обретению независимости от КНР.