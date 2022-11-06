Тайвань зафиксировал появление в регионе 46 китайских военных летательных аппаратов

Среди них есть БПЛА, истребители и вертолеты.

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Министерство национальной обороны Тайваня в воскресенье зафиксировало рядом с островом четыре китайский военных корабля и 46 летательных аппаратов, среди которых есть БПЛА, истребители и вертолеты. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ответ тайваньские военные распространили радиопредупреждение и подняли воздушный патруль. Также развернуты зенитные ракетные комплексы.

Напомним, ранее в Министерстве обороны КНР заявили о проведении подготовки на случай войны. Страна решительно выступает против любых форм сепаратистской деятельности по достижению независимости Тайваня.

По словам представителя китайского военного ведомства, действия США грубо нарушают суверенитет и территориальную целостность КНР.