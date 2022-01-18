СМИ: актер Федор Дунаевский госпитализирован после неудачного падения

По данным СМИ, актер Федор Дунаевский госпитализирован в больницу после неудачного падения в центре Москвы. Отмечается, что Дунаевский сильно ударился головой, когда выходил из такси.

Как сообщает Telegram-канал «112», 52-летний актер потерял равновесие и упал. Медики якобы диагностировали Дунаевскому ссадины и закрытую черепно-мозговую травму.

Ранее СМИ сообщили о госпитализации советского актера Леонида Куравлева в тяжелом состоянии. В прессе уточнялось, что артист испытывал недомогание из-за затрудненного дыхания. Позднее появилась информация о том, что Куравлев до того, как попал в больницу, часто плохо себя чувствовал из-за низкого давления.