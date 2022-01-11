СМИ рассказали, как чувствовал себя Куравлев до госпитализации

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев до того, как попал в больницу, часто плохо себя чувствовал из-за низкого давления. Об этом пишет «МК», не называя своих источников.

«Например, в августе 2021 года врачи "скорой" оказали ему помощь на месте, и в больницу он ехать отказался», - сказано в материале.

Ранее стало известно, что Леонид Куравлев в канун Рождества был госпитализирован в больницу в Коммунарке с пневмонией. При этом, по данным СМИ, актеру дважды провели тест на коронавирус и оба раза его результат был отрицательным.

Сейчас, согласно сообщениям журналистов, артист находится под постоянным наблюдением медиков в тяжелом состоянии.