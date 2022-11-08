В стране и мире Спасатели нашли выживших в потерпевшем крушение вертолете Ми-2 в Костромской области Ирина Елагина Спасатели обнаружили упавший вертолет и оказывают помощь пострадавшим. © Видео: sk_sitnikov. Telegram © Фото: sk_sitnikov. Telegram Читайте нас на: Сотрудникам МЧС удалось найти место крушения вертолета Ми-2 в Костровской области. Об этом сообщил губернатор Костромской области Сергей Ситников. «Место аварийной посадки определено. Вертолет – в районе деревни Щетниково. На месте уже находятся спасатели, которые оказывают первую помощь пострадавшим. Бригады скорой помощи выехали на место», - рассказал губернатор в своем Telegram-канале. Напомним, что сегодня потерпел крушение вертолет Ми-2, выполнявший санитарный рейс в Костромской области. По предварительным данным, на борту находились пять человек. Экспертное мнение и аналитика