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Спасатели нашли выживших в потерпевшем крушение вертолете Ми-2 в Костромской области

Ирина Елагина
19:49 08.11.2022
Спасатели обнаружили упавший вертолет и оказывают помощь пострадавшим.
© Видео: sk_sitnikov. Telegram © Фото: sk_sitnikov. Telegram
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Сотрудникам МЧС удалось найти место крушения вертолета Ми-2 в Костровской области. Об этом сообщил губернатор Костромской области Сергей Ситников.

«Место аварийной посадки определено. Вертолет – в районе деревни Щетниково. На месте уже находятся спасатели, которые оказывают первую помощь пострадавшим. Бригады скорой помощи выехали на место», - рассказал губернатор в своем Telegram-канале.

Напомним, что сегодня потерпел крушение вертолет Ми-2, выполнявший санитарный рейс в Костромской области. По предварительным данным, на борту находились пять человек.

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