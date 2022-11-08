Спасатели нашли выживших в потерпевшем крушение вертолете Ми-2 в Костромской области
Спасатели обнаружили упавший вертолет и оказывают помощь пострадавшим.
© Видео: sk_sitnikov. Telegram © Фото: sk_sitnikov. Telegram
Сотрудникам МЧС удалось найти место крушения вертолета Ми-2 в Костровской области. Об этом сообщил губернатор Костромской области Сергей Ситников.
«Место аварийной посадки определено. Вертолет – в районе деревни Щетниково. На месте уже находятся спасатели, которые оказывают первую помощь пострадавшим. Бригады скорой помощи выехали на место», - рассказал губернатор в своем Telegram-канале.
Напомним, что сегодня потерпел крушение вертолет Ми-2, выполнявший санитарный рейс в Костромской области. По предварительным данным, на борту находились пять человек.