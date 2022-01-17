В Красноярске зафиксированы первые случаи заражения омикрон-штаммом

В Красноярске выявлено пять случаев заражение штаммом Covid-19 «омикрон», сообщили в Роспотребнадзоре.

«За прошедшую неделю у пятерых граждан, прилетевших в Красноярск из-за границы, выявлен новый штамм коронавируса "омикрон". Все необходимые противоэпидемические мероприятия, в том числе с кругом их контактов, проводятся в полном объеме», - написал руководитель управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что скорость распространения омикрон-штамма COVID-19 объясняется более коротким инкубационным периодом, который у нового варианта составляет от двух до пяти дней.

Как считает заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, штамм коронавируса «омикрон» не нужно считать легким заболеванием.