Мишустин призвал работодателей по возможности организовать удаленную работу

Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал работодателей организовать для своих сотрудников удаленный режим работы там, где для этого существует возможность.

«Обращаясь к работодателям, чтобы помочь нашим врачам и снизить нагрузку на медицинские учреждения, там, где это возможно и не мешает производственному процессу, надо перевести персонал на дистанционную работу», - заявил он на заседании Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Мишустин подчеркнул, что в первую очередь все это касается людей старшего возраста и страдающих хроническими заболеваниями. Премьер также напомнил о необходимости тестирования на коронавирус работников, переходящих на удаленный режим, для создания максимально безопасных условий на рабочих местах.