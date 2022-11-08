От первого лица: кадры боя, в который попала съемочная группа «Звезды» в районе Белогоровки в ЛНР

Боестолкновение произошло в ходе инженерной работы по прокладыванию проходов в украинских минных полях в районе Белогоровки в ЛНР.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

«Звезда» публикует кадры стрелкового боя, развернувшегося между нашими саперами и украинской диверсионной группой. Видео боя взято с камеры GoPro, закрепленной на одном из военных.

Боестолкновение произошло в ходе инженерной работы по прокладыванию проходов в украинских минных полях в районе Белогоровки в ЛНР.

Одну из мин, установленных на неизвлекаемость, пришлось подорвать. Это и привлекло внимание украинских боевиков, притаившихся в лесополосе. Они начали стрелять в сторону взрыва, рассчитывая достать российских военнослужащих. Но тщетно - подрыв проводился дистанционно, и рядом с миной конечно же никого не было.

В это время съемочная группа «Звезды» с корреспондентом Валентином Гвоздевым как раз снимала сюжет о работе российских саперов и также попала под вражеский обстрел. Но, к счастью, никто не пострадал.

Ранее публиковались кадры уничтожения танка украинских боевиков российским ударным беспилотником.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов