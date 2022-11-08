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Съемочная группа «Звезды» попала под обстрел в районе Белогоровки в ЛНР

Валентин Гвоздев
17:43 08.11.2022
Как уточнил корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев, несмотря на то что оператор попал под перекрестный огонь, к счастью, никто не пострадал.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Съемочная группа «Звезды» с корреспондентом Валентином Гвоздевым во главе попала под обстрел украинских боевиков в районе Белогоровки на территории Луганской Народной Республики. 

«Сегодня выезжали с саперами 4-й бригады 2-го армейского корпуса ЛНР в район Белогоровки. Там сейчас идет активное наступление наших войск. Чтобы его обеспечить, должны пройти инженеры, проверить все на предмет мин и растяжек. После того как несколько мин были обезврежены, одна попалась, установленная на неизвлекаемость. Ее подорвали дистанционно. Из соседней лесополосы начался обстрел», - рассказал корреспондент. 

Он предположил, что огонь вела украинская диверсионная группа. Неприятель вел огонь в направлении взрыва. Видимо, ждал такого подрыва и подозревал, что там может быть наш личный состав.

Гвоздев уточнил, что на самом деле в том месте, куда вел огонь противник, никого не было. Зато рядом было дружественное вооруженное сопровождение. Завязался стрелковый бой. Оператор «Звезды» Андрей Подгорнов оказался практически под перекрестным огнем, но быстро сориентировался, заняв по команде старшего группы укрытие, где и находился до конца боя. После чего все быстро вернулись к позициям своих войск. 

В распоряжении «Звезды» оказались кадры произошедшего боестолкновения - они получены с камеры GoPro, которая была закреплена на одном из саперов. 

Корреспондент уточнил, что в ходе боя никого из наших не задело - все живы и здоровы. 

Ранее публиковались кадры уничтожения танка украинских боевиков ударным беспилотником.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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