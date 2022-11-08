В стране и мире В Иркутске простились с погибшими при крушении Су-30 летчиками Игнат Далакян Мэр Иркутска выразил искренние соболезнования семьям погибших, друзьям, коллегам и сослуживцам. © Фото: Ирина Алтухова, РИА Новости Читайте нас на: В Иркутске простились с летчиками-испытателями Максимом Конюшиным и Виктором Крюковым, погибшими 23 октября во время крушения самолета Су-30. Об этом сообщил мэр города Руслан Болотов. «Сегодня иркутяне простились с летчиками-испытателями Максимом Вячеславовичем Конюшиным и Виктором Викторовичем Крюковым, которые погибли 23 октября в результате крушения Су-30», - написал Болотов в своем Telegram-канале. Мэр Иркутска выразил искренние соболезнования семьям погибших, друзьям, коллегам и сослуживцам. Напомним, что 23 октября в микрорайоне Ново-Ленино города Иркутска произошла трагедия. На дом, где проживали две семьи, упал самолет Су-30, который проводил испытательный полет. Позже в МЧС РФ сообщили о гибели двух пилотов. Среди гражданского населения никто не пострадал. По факту произошедшего в Иркутске была создана комиссия по чрезвычайным ситуациям под руководством главы региона Игоря Кобзева. Экспертное мнение и аналитика