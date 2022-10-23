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Пункт временного размещения подготовлен для иркутян после падения Су-30

Ян Брацкий
15:04 23.10.2022
В настоящее время в Иркутске проходит заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям с участием губернатора региона Игоря Кобзева.
© Видео: kobzevii, Telegram © Фото: nia_baikal, Telegram
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Пункт временного размещения подготовлен для жителей Иркутска после падения самолета Су-30 на жилой дом. В настоящее время идет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям с участием губернатора региона Игоря Кобзева, сообщил мэр города Руслан Болотов.

«Подготовили пункт временного размещения для жителей, если кому-то понадобится помощь», - написал Болотов в своем Telegram-канале.

Между тем, на месте крушения самолета пожарные смогли ликвидировать открытое горение, сообщили в ГУ МЧС по региону. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. По предварительным данным, при падении самолета никто из гражданских не пострадал. Ранее сообщалось, что самолет потерпел крушение, когда выполнял испытательный полет, боекомплекта на борту не было.

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