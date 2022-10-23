В стране и мире МЧС: Су-30 потерпел крушение во время испытательного полета Максим Крюков По данным ведомства, самолет упал в городской черте, в секторе частной застройки. Площадь пожара достигла двухсот квадратных метров. © Видео: irk01, Telegram © Фото: public192226206, VK Читайте нас на: В Иркутске потерпел крушение двухместный истребитель Су-30. Об этом сообщили в МЧС России. По данным ведомства, самолет упал в городской черте, в секторе частной застройки. Площадь пожара достигла двухсот квадратных метров. СМИ сообщают, что пострадавших среди гражданского населения при падении истребителя на жилой дом нет, отмечается, что успели эвакуировать трех детей. Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подтвердил падение самолета на двухэтажный дом в Иркутске. По его словам, на месте ЧП работают сотрудники экстренных служб. Экспертное мнение и аналитика