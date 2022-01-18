Ученые объявили о начале шестого массового вымирания на Земле

На Земле началось новое массовое вымирание. К такому выводу пришли биологи Гавайского университета в Маноа и Национального музея естественной истории в Париже. Причинами исчезновения целых популяций животных стали не катаклизмы естественного происхождения, а деятельность человека. Первыми влияние вымирания почувствовали отдельные группы организмов, которые находятся в бедственном положении

Биологи считают, что применяемые в Красной книге оценки темпов вымирания видов не отражают реального положения дел, потому что сосредоточены на млекопитающих и птицах. Из них вымерли около 1,5% видов, что близко к «фоновой» скорости, пишет Scienceсe Alert.

Однако виды беспозвоночных, которые составляют подавляющее большинство биоразнообразия, вымирают гораздо быстрее. Например, с XVI века исчезли порядка 7,5-13% видов моллюсков из двух миллионов. Речь идет о 150-260 тысячах видов, что в разы превышает число занесенных в Красную книгу 882 видов. При этом островные виды пострадали в большей степени, чем континентальные.