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Эколог оценил мрачные прогнозы об исчезновении человечества из-за глобального потепления

Светлана Иванова
02:50 30.09.2021
В рамках эксперимента британские и канадские ученые создали три модели изменений на планете.
Эколог оценил мрачные прогнозы об исчезновении человечества из-за глобального потепления
© Фото: Simone Brandt, imageBROKER, Globallookpress
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Российский эколог, исполнительный директор Экологического правового центра Артем Алексеев в беседе со «Звездой» подверг сомнению выводы канадских и британских ученых, которые предупредили, что из-за климатических изменений через 500 лет Земля может превратиться в непригодное для жизни место. Результаты научной работы ранее были опубликованы в журнале Global Change Biology.

В рамках эксперимента создали три модели изменений на планете. Согласно худшему развитию событий, человечество вымрет. К такому исходу, по оценке климатологов, приведет глобальное потепление и потопления, которые сделают часть Земли непригодной для существования. В результате сельскохозяйственные культуры, в том числе пшеница и картофель станут дефицитными из-за недостатка плодородных земель.

Авторы научной работы призвали мировое сообщество объединить усилия в борьбе с изменениями климата и остановить глобальное потепление, в противном случае через пять веков человек может столкнуться с необходимостью бороться за выживание и сохранение исторически и географически укоренившихся культур.

Эксперт обратил внимание на то, что оценить реальную экологическую ситуацию в долгосрочной перспективе сложно.

«Как это можно просчитать, это очень трудно сказать. Есть страны развитые, у которых более-менее с экологией нормально. Есть развивающиеся, в которых пока все варварски происходит, и там вырубаются леса. К чему это приведет через 500 лет или через пять тысяч, это очень трудно сказать», - пояснил эколог.

По мнению специалиста, говорить о вероятности полного вымирания жизни на Земли можно только в случае катастрофы.

«Если говорить о биоразнообразии, можно прогнозировать уменьшение биоразнообразия, но полного вымирания жизни на Земле, скорее всего, не произойдет. Если только не упадет какой-нибудь метеорит», - указал эксперт.

Он добавил, что делать прогнозы о существовании человека как вида можно только теоретически: оценивая заболеваемость, вырождаемость и другие показатели.

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