Ученый представил четыре сценария вымирания человечества

Процесс вымирания человечества уже начался. Такого мнения придерживается эволюционный биолог, старший редактор биологического отдела авторитетного научного журнала Nature Генри Ги. В своей книге «(Очень) краткая история жизни на Земле» ученый назвал человечество «ходячим мертвецом».

Во-первых, биолог обратил внимание на резкое снижение за последние несколько десятилетий качества человеческой спермы. По мнению ученого, явление связано не только с загрязнением окружающей среды, но и стрессом, вызванным городским образом жизни. Ги отмечает, что в многоэтажках люди буквально живут друг у друга на головах, тогда как большую часть человеческой эволюции люди кочевали в поисках ресурсов питания и жили небольшими изолированными общинами, пишет «КП».

Во-вторых, биолог указал, что в среднем на появление, расцвет и угасание того или иного вида млекопитающих приходится один миллион лет. Современные люди существуют 315 тысяч лет, при этом большую часть времени вид был малочисленным, в результате генетическое разнообразие Homo sapiens ниже, чем, например, в группах диких шимпанзе.

В-третьих, по словам ученого, вымирание любого, даже процветающего вида неизбежно, потому что ее представители рано или поздно не смогут адаптироваться к изменению среды обитания.

В-четвертых, по мнению эволюционного биолога, люди становятся заложниками социальных процессов. Например, в более позднем возрасте заводят детей. Кроме того, их рождение перестало быть главной жизненной функцией женщин. В итоге, согласно прогнозам, в мире резко упадет численность населения. Снижение уровня рождаемости ниже смертности и ограниченные генетические ресурсы приводят к тому, что вырождение человечества является лишь вопросом времени, заверяет ученый.