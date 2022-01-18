Роснедра намерены досрочно отозвать лицензию на недра у шахты «Листвяжная»

Роспироднадзор провел проверку, в ходе которой было выявлено несоблюдение норм по уровню добычи угля на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Отмечается, что регуляторы будут обсуждать вопрос досрочного отзыва у шахты лицензии на право пользования недрами.

«В акте проверки Росприроднадзором отражено нарушение в части несоблюдения уровня добычи полезного ископаемого, установленного техническим проектом», - сообщили ТАСС в Роснедрах.

В Роснедрах также подчеркнули наличие у себя материалов внеплановой проверки Росприроднадзора по выполнению обязательных требований использования лицензии на недра, полученной «Листвяжной».

«Вышеуказанные материалы проверки будут рассмотрены на заседании соответствующей комиссии в соответствии с требованиями, установленными порядком прекращения права пользования недрами, в том числе досрочного приостановления осуществления права пользования недрами и ограничения права пользования недрами», - добавили в Роснедрах.

Ранее президент России Владимир Путин поручил внести поправки в Кодекс об административных нарушениях, которые предусматривают приостановку деятельности угольных шахт при невыполнении требований по дегазации. За невыдачу предписания об устранении нарушений на шахтах также должна быть введена ответственность.

В Кузбассе в ноябре на шахте «Листвяжная» произошло возгорание. Причиной пожара, по предварительным данным, стал взрыв метана, за последние 11 лет данная катастрофа стала крупнейшей на российских шахтах. В результате аварии погиб 51 человек и еще 99 пострадали.