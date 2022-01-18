Замминистра обороны Фомин озвучил критерий для оценки учений «Союзная решимость - 2022»

Заместитель министра обороны России Александр Фомин озвучил критерий для оценки предстоящий совместных российско-белорусских учений «Союзная решимость - 2022».

«Главным итогом проводимых мероприятий станет оценка способности органов военного управления и войск (сил) выполнить задачи по обеспечению военной безопасности Союзного государства», - заявил он на брифинге для иностранных военных атташе.

Фомин озвучил и временные рамки проведения учений - с 10 по 20 февраля. В их ходе планируется отработать борьбу с терроризмом и отражение внешней агрессии на Союзное государство России и Белоруссии.

Сообщается, что в учениях примут участие и подразделения и органы управления Восточного военного округа - чтобы отработать ситуации, в которых Россия и Белоруссия задействуют весь совместный военный потенциал для безопасности. «Звезда» уже публиковала кадры кадры погрузки техники ВВО для отправки в Белоруссию.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов