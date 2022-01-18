Экспертиза не смогла установить вещество из арбуза, которым насмерть отравились бабушка и внучка в Москве

Вещество, которым в сентябре насмерть отравились бабушка и внучка в Москве, установить не удалось. Об этом сообщил Андрей Сергеев, адвокат дезинфектора Антона Котова, которого арестовали по обвинению в отравлении людей обработанным химикатами арбузом.

Правозащитник сослался на данные заключений экспертов, с которыми следствие начало знакомить сторону защиты.

«Меня интересовала судебно-медицинская экспертиза, в которой нам должны были сообщить о причине смерти погибших. Эксперты пришли к выводу, что смерть наступила от отравления деструктивным ядом с преимущественным поражением печени и почек, точное вещество установить не представилось возможным», - написал адвокат в соцсети.

Сергеев добавил, что проводилась еще одна экспертиза, которая не обнаружила органических соединений токсического действия, включая нитриты, нитраты, фосфорорганические инсектициды (ФОС) и лямбда-цигалотрин.



По мнению адвоката, экспертизы свидетельствуют о том, что причастность дезинфектора Котова к преступлению ничем не подкрепляется.

Сергеев добавил, что на 26 января в Московском городском суде запланировано слушание, в ходе которого будет рассмотрена апелляционная жалоба стороны защиты на продление домашнего ареста. Адвокат выразил надежду, что выводы экспертов окажут влияние на результаты заседания.

В сентябре в Москве в результате отравления арбузом умерли пенсионерка и 15-летняя девочка из одной семьи. Ягода была куплена в продовольственном магазине. Примерно через несколько часов после ее употребления у всех членов семьи проявились симптомы отравления.