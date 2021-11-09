Суд продлил домашний арест дезинфектору, арестованному по делу о смертельных отравлениях

В Москве суд продлил домашний арест дезинфектору Антону Котову, который в сентябре был арестован по делу об отравлении людей арбузом, который был обработан химическими веществами. По словам адвоката Котова Андрея Сергеева, еще не готовы необходимые экспертизы, которые были назначены по уголовному делу следователями.

«Мы ждем. Это очень странно, что все еще нет ни одного заключения в материалах дела. Из-за этого не может идти речь о независимых экспертизах - нам, по сути, даже оспаривать нечего», - цитирует RT слова Сергеева.

Напомним, что в Москве в результате отравления арбузом умерли пенсионерка и 15-летняя девочка из одной семьи. Ягода была куплена в продовольственном магазине. Примерно через несколько часов после ее употребления у всех членов семьи проявились симптомы отравления.