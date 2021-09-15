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Суд предъявил обвинение дезинфектору по делу о смерти отравившихся арбузом бабушки с внучкой

Валентина Пескова
17:37 15.09.2021
Деятельность мужчины заинтересовала следователей после изъятия записей с камер наблюдения, установленных в магазине «Магнит».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Пресненский суд предъявил обвинение дезинфектору Антону Котову, который был задействован в санитарной обработке площадей магазина «Магнит» на Совхозной улице. Мужчина проходит в качестве подозреваемого по делу о смерти отравившихся арбузом бабушки и внучки в Москве, которые именно там купили злополучную ягоду, а после угодили в реанимацию.

Как сообщает РИА Новости, согласно предъявленному обвинению суда, мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Деятельность дезинфектора заинтересовала следователей после изъятия записей с камер наблюдения, установленных в «Магните». На видеокадрах правоохранителям стало отчетливо видно, как сотрудник фирмы по санобработке распылял химикаты вблизи стеллажа с фруктами.

Руководитель Областного центра дезинфекции Дмитрий Кутьев не согласен с обвинением в адрес своего сотрудника и ранее сообщил, что будет добиваться для него сотрудника и репутации всей своей компании, так как с отравлением на улице Совхозной было госпитализировано около десяти человек, и среди них есть те, кто вообще не ел арбузов.

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