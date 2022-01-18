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Подразделения ВС РФ начали прибывать в Белоруссию в рамках проверки сил реагирования

15:07 18.01.2022
Прибытие войск будет осуществляться на протяжении всего первого этапа внезапной проверки. На данном этапе участникам проверки предстоит осуществить разгрузку, после чего выдвинуться в районы выполнения задач.
© Видео: Минобороны Республики Беларусь © Фото: Минобороны Республики Беларусь
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Подразделения Вооруженных сил России начали прибывать в Белоруссию в рамках проверки сил реагирования. Об этом сообщает Минобороны Белоруссии.

«В соответствии с утвержденным замыслом проверки сил реагирования Союзного государства на территорию Республики Беларусь начали прибывать подразделения из состава Вооруженных сил Российской Федерации», - заявила официальный представитель Минобороны Белоруссии Ирина Горбачева.

Она добавила, что прибытие войск будет осуществляться на протяжении всего первого этапа внезапной проверки. На данном этапе, по словам представителя, участникам проверки предстоит осуществить разгрузку, после чего выдвинуться в районы выполнения задач.

Ранее замминистра обороны России Фомин заявил, что РФ перебазирует в Белоруссию в рамках внезапной проверки Су-35, С-400 и «Панцирь-С».

Также заявлялось, что Россия и Белоруссия могут задействовать для обеспечения безопасности весь совместный военный потенциал.

Материал подготовил Тимур Шерзад

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