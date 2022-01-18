Лавров заявил, что Москва может быть вынуждена ограничить работу немецких СМИ

Россия не хочет создавать препятствия для работы немецких журналистов в стране, однако может быть вынуждена это сделать. Соответствующее заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Германии Анналеной Бербок.

Он отметил, что и российские СМИ в ФРГ, и немецкие СМИ в РФ должны работать в равных, недискриминационных условиях.

Дипломат указал, что Москва будет вынуждена поступить зеркально, если вопрос с RT в Германии не будет урегулирован.

«У нас нет никакого интереса к тому, чтобы действовать зеркально, но на данном этапе ожидаем конкретных действий со стороны германских партнеров», - указал Лавров.

Российский министр иностранных дел допустил, что правительство ФРГ имеет непосредственное отношение к притеснениям телеканала RT DE в стране.

По словам Лаврова, германские власти не согласились оформить телеканалу лицензию на вещание, а когда СМИ начало обращаться в другие страны, именно Берлин предпринял действия для запрета выдачи такого разрешения в других столицах, уверен Лавров.