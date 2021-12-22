Лавров допустил возможность зеркального ответа России из-за блокировки RT DE

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о возможности зеркального ответа со стороны России из-за ситуации с телеканалом RT DE. Как подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства в беседе с RT, на западе в отношении российских СМИ многие годы наблюдается дискриминация, поэтому у Москвы возникает искушение отвечать зеркально, однако РФ не хотела бы идти по пути удушения средств массовой информации.

«У нас, конечно, часто возникало искушение ответить зеркально, ответить взаимностью, но до недавнего времени у нас преобладала убежденность, что мы не хотим в этой ситуации идти по такому же пути удушения прессы, удушения СМИ, как этим занимаются наши западные партнеры», - пояснил Лавров.

Российский министр добавил, что «всякому терпению есть предел», «как и в случае с обеспечением российской безопасности».

Лавров допустил, что российской стороне придется действовать, если ситуация будет продолжаться.

«Если эта ситуация будет продолжаться, то вынуждены будем отвечать», - подчеркнул он.

Ранее немецкий медиарегулятор MABB потребовал от европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы новый немецкоязычный телеканал RT DE, который был запущен 16 декабря. В этот же день YouTube заблокировал канал на своей площадке. Сделано это было в тот момент, когда на RT DE шла прямая трансляция.