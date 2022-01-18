Лавров допустил, что власти ФРГ имеют отношение к притеснениям RT DE в Германии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что правительство ФРГ имеет непосредственное отношение к притеснениям телеканала RT DE в Германии. Такое заявление он сделал в рамках пресс-конференции после переговоров с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.

«У нас есть основания полагать, что германское правительство имеет непосредственное отношение к происходящему, к тому, что на данном этапе, по сути дела, пресечено банковское обслуживание наших журналистов, потом оно было восстановлено, и появились некие признаки для оптимизма, но затем их становилось все меньше и меньше, но германские власти не согласились оформить RT DE лицензию на вещание», - отметил глава МИД РФ.

Далее, когда телеканал начал обращаться в другие страны, именно Берлин предпринял все необходимое для запрета выдачи такого разрешения в других столицах, уверен Лавров. По его словам, это сделала Сербия, но несмотря на то, что все разрешения выдавались в соответствии с Европейской конвенцией о трансграничном телевидении, немецкий регулятор заблокировал сигнал спутникового вещания.

Кроме того, в рамках пресс-конференции глава МИД РФ отметил, что Россия не хочет создавать препятствия для работы немецких журналистов в стране, однако может быть вынуждена это сделать.