Собянин призвал перевести в Москве на удаленку максимальное количество работников из-за COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал предприятия и компании перевести как можно больше своих сотрудников в режим дистанционной работы, на удаленку. Об этом он сообщил на заседании Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Также столичный мэр подписал указ о продлении режима дистанта для 30% работников.

«Мы продлим сегодня, я такой указ подписал, ограничения, связанные с дистанционной работой не менее 30% работников», - сказал Собянин.

Мэр Москвы отметил, что одновременно с ростом доли «омикрона» увеличивается число заболевших. Он добавил, что новым штаммом коронавируса чаще заражаются активные люди, которые, в частности, выезжают за границу. Собянин призвал беречься гражданам, входящим в группу риска.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин призвал работодателей по возможности организовать удаленную работу. При этом он подчеркнул, что в первую очередь все это касается людей старшего возраста и страдающих хроническими заболеваниями.