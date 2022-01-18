Собянин объявил о продлении удаленной работы 30% работников в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении ограничений по дистанционной работе 30% столичных работников. Помимо этого, он также призвал работодателей перевести на удаленный режим максимальное число сотрудников.

«До 1 апреля 2022 года продлевается требование к работодателям перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы. Эта мера работает неплохо, снижая плотность людских потоков в общественном транспорте и офисных зданиях. И отказываться от нее явно преждевременно», - заявил Собянин на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Дальнейшее развитие событий с самоизоляцией и удаленной работой, по словам мэра, будет зависеть от рекомендаций Минздрава.

Ранее также глава российского правительства Михаил Мишустин призвал работодателей по возможности организовать удаленную работу. При этом он подчеркнул, что в первую очередь все это касается людей старшего возраста и страдающих хроническими заболеваниями.