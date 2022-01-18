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Роналду рассказал, когда может завершить карьеру

Светлана Иванова
13:31 18.01.2022
Легендарный футболист выразил надежду оставаться в спорте еще четыре или пять лет.
Роналду рассказал, когда может завершить карьеру
© Фото: Phil Duncan, imago-image, Globallookpress
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Форвард португальской сборной и английского клуба «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сообщил о готовности продолжать карьеру еще четыре или пять лет. Соответствующее заявление титулованный игрок сделал на церемонии вручения наград Международной федерации футбола (FIFA), где получил специальный приз за мировой рекорд по голам за национальную команду.

Получая награду, 36-летний Роналду подчеркнул, что очень горд ее получить.

«Это особая награда от FIFA - организации, которую я очень уважаю. Я также должен поблагодарить свою семью. Скоро я снова стану отцом. Здорово быть лучшим бомбардиром всех времен», - подчеркнул футболист.

Он добавил, что играет в футбол с пяти лет, но у него остается страсть к игре и голам, пишет Daily Mail.

«Когда я выхожу на поле, даже на тренировке, моя мотивация остается. Даже почти в 37 лет чувствую себя хорошо. Я продолжаю усердно работать. Я люблю игру и чувствую страсть», - сказал Роналду.

Он выразил надежду оставаться в спорте еще четыре или пять лет, а также подчеркнул, что при хорошем отношении к телу, «оно отплатит».

В сентябре Роналду попал в Книгу рекордов Гиннесса. Легендарный футболист, играя за сборную, забил наибольшее число голов в международных матчах - 111. В общей сложности на счету португальца 115 голов за сборную.

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