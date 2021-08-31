Одна из главных мировых футбольных звезд Криштиану Роналду официально стал игроком «Манчестер Юнайтед». О подписании контракта сообщается на сайте клуба.

«"Манчестер Юнайтед" рад подтвердить подписание Криштиану Роналду двухлетнего контракта с возможностью продления еще на один год при условии получения международного разрешения», - говорится в сообщении.

За свою карьеру пятикратный обладатель «Золотого мяча» выиграл более 30 крупных трофеев, в том числе пять титулов в Лиге чемпионов УЕФА, четыре клубных чемпионата мира ФИФА, семь чемпионских титулов в Англии, Испании и Италии, а также чемпионат Европы.

С 2018 года португалец выступал за туринский «Ювентус». В прошедшем сезоне он забил 29 мячей и стал лучшим бомбардиром итальянской Серии А.