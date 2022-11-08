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В МО РФ сообщили об уничтожении украинского ударного вертолета Ми-24 и штурмовика Су-25

13:30 08.11.2022
Как уточнил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, украинский Ми-24 был уничтожен российской истребительной авиацией в районе населенного пункта Нововоскресенское в Херсонской области. А Су-25 сбила отечественная ПВО под Угледаром на территории ДНР.
В МО РФ сообщили об уничтожении украинского ударного вертолета Ми-24 и штурмовика Су-25
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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В Минобороны России рассказали об уничтожении украинского ударного вертолета Ми-24 и штурмовика Су-25. Об этом заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

Как уточнил Конашенков, украинский Ми-24 был уничтожен российской истребительной авиацией в районе населенного пункта Нововоскресенское в Херсонской области. А вражеский Су-25 пал жертвой средств ПВО ВС РФ в районе Угледара на территории ДНР. 

«Кроме того, за сутки уничтожены в воздухе семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новкраснянка, Глотовка Луганской Народной Республики, Новоселовка Донецкой Народной Республики, Лоцкино Николаевской области, Качкаровка и Степовое Херсонской области», - заметил Игорь Конашенков. 

Еще удалось перехватить в воздухе 17 украинских реактивных снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха» в районах населенных пунктов Грузско-Ломовка (ДНР), Антоновка, Чернобаевка, Крынки, Масловка (Херсонская область). 

Официальный представитель российского оборонного ведомства подвел и суточные итоги ударов, нанесенных оперативно-тактической и армейской авиацией, а также ракетными войсками и артиллерией. Было поражено четыре пункта управления врага в районах населенных пунктов Красный Лиман и Терны на территории ДНР, а также в районе Кругляковки и Чернещины Харьковской области. Удалось поразить и 64 неприятельских артиллерийских подразделения, а также другие войска в 192 районах. 

Было уничтожено три украинских склада с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением. Это произошло в районах населенных пунктов Кущовое (Запорожская область), Невское (ЛНР), Высокополье (Херсонская область). Уничтожению подверглось и вражеское хранилище топлива в района Лычково Днепропетровской области. 

Кроме этого, получилось уничтожить радиолокационную станцию украинского ЗРК С-300. Это произошло в районе Первомайского в Николаевской области. А в района населенного пункта Висунск в том же регионе был уничтожен украинский ЗРК «Бук-М1».

Враг потерял еще одну радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы. Это была AN/TPQ-64, уничтоженная нашими военными в Харьковской области.

Конашенков рассказал и про суточные результаты контрбатарейной борьбы. В ее ходе было поражено три артиллерийских взвода противника. Это произошло в районе Антоновки (ДНР), а также Червоного и Беляево (Херсонская область).

Игорь Конашенков озвучил актуальные данные по потерям военной техники Украины. Враг недосчитался 332 самолетов, 171 вертолета, 2 465 беспилотников, 388 ЗРК, 6 448 танков и других боевых бронированных машин, 884 боевых машин РСЗО, 3 563 орудий и минометов, а также 7 127 единиц специальной автотехники. 

Также официальный представитель российского оборонного ведомства заявил об отражении украинских атак и ликвидации диверсантов на четырех направлениях.

Ранее публиковались кадры уничтожения танка украинских боевиков ударным беспилотником.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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