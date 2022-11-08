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В МО РФ заявили об отражении украинских атак и ликвидации диверсантов на четырех направлениях

13:27 08.11.2022
ВС РФ пресекли за сутки девять попыток проникновения диверсионно-разведывательных групп на Николаево-Криворожском направлении, уточнили в МО РФ.
В МО РФ заявили об отражении украинских атак и ликвидации диверсантов на четырех направлениях
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Вооруженные силы РФ отразили украинские атаки и ликвидировали диверсантов на Купянском, Краснолиманском, Южно-Донецком и Николаево-Криворожском направлениях, заявил на брифинге 8 ноября официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Так, на Купянском направлении наши войска отразили атаку украинского мотопехотного батальона, усиленного танками, в направлении населенного пункта Куземовка. Российская армейская авиация поразила две ротные тактические группы неприятеля, выдвигавшиеся, чтобы перейти в атаку в районах Берестового и Новоселовского.

Представитель российского оборонного ведомства перечислил потери украинской стороны в живой силе и технике. По словам Конашенкова, безвозвратные и санитарные потери противника на Купянском направлении превысили 160 человек. Также уничтожены два танка, три БМП и два автомобиля.

Как утверждает Конашенков, на Краснолиманском направлении сорвана попытка наступления противника в направлении Площанки и Червонопоповки. Представитель Минобороны рассказал об уничтожении более сотни украинских боевиков на данном направлении.

Между тем на Южно-Донецком направлении с целью замедлить наступление ВС РФ противник дважды пытался атаковать в направлении Новомихайловки и Павловки. Обе попытки закончились неудачами, противник потерял более 90 человек в личном составе, а также несколько единиц техники.

Кроме того, российские военные за минувшие сутки пресекли девять попыток проникновения диверсионно-разведывательных групп в тыловые районы обороны на Николаево-Криворожском направлении. Потери украинской стороны в живой силе превысили 50 человек.

В новой сводке о проведении специальной военной операции на Украине говорится и об уничтожении украинского ударного вертолета Ми-24 и штурмовика Су-25.

Также Минобороны России показало кадры уничтожения танка украинских боевиков при помощи ударного беспилотника.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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