Названа причина смерти автора песен «Ласкового мая» Кузнецова

Его помощник рассказал, что у Кузнецова оторвался тромб, это и стало причиной гибели.

© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Ринат Масягутов, помощник сооснователя группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова, рассказал, что причиной его смерти стал оторвавшийся тромб. Масягутов отметил, что связывался с Кузнецовым в день гибели и тот чувствовал себя нормально.

«Он чувствовал себя хорошо, ни на что не жаловался. В день гибели мы созванивались, Сергей шутил, ничто не предвещало трагедии. Но он уже немолодой человек, 58 лет. Тромб оторвался», - поделился он.

Помощник отметил, что автор песен известной группы накануне строил планы и удачно выступал перед поклонниками. Однако его задумкам не суждено было сбыться - он скончался 7 ноября.

Кузнецов умер в собственном доме. Ранее предполагалось, что причиной гибели стал сердечный приступ. Прощание с композитором и похороны состоятся 13 ноября в Оренбурге.