С основателем «Ласкового мая» Кузнецовым простятся в Оренбурге

Композитор и основатель группы скончался от сердечного приступа в возрасте 58 лет.

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Композитор и основатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов будет похоронен в Оренбурге 13 ноября. Он ушел из жизни на 59-ом году жизни предположительно от сердечного приступа. Композитор умер в Оренбурге в своем доме.

Незадолго до смерти - 5 ноября - основатель легендарной группы проводил свой творческий вечер. Информацию о похоронах рассказали РИА Новости в организации «Уралконцерт».

«Прощание с композитором и похороны состоятся 13 ноября», - сообщает агентство.

В июле в камерунской деревне Бонаматеке похоронили российского певца камерунского происхождения Пьера Нарцисса. Тогда его супруга отметила, что Нарцисс внес большой вклад в этот мир, «оставив золотые корни в России, Камеруне и Франции».