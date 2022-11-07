Умер автор хита «Белые розы» группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов

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На 59-м году жизни скончался композитор, поэт и автор песен «Ласкового мая» Сергей Кузнецов. О смерти одного из основателей популярной на рубеже 1980-1990 годов группы сообщил в соцсети участник «Ласкового мая» Андрей Гуров.



«Скончался Сергей Кузнецов. R.I.P» - написал Гуров.



Сергей Кузнецов известен как автор хитов «Ласкового мая», в том числе шлягера «Белые розы». После ухода из «Ласкового мая» создал десять поп-групп, от «Мамы и «Чернил пятого класса» до «Spice Boys».

Напомним, что в июне от инфаркта умер экс-солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов.