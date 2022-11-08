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Набиуллина рассчитывает вернуться к ключевой ставке ЦБ РФ в 5-6% к 2025 году

Марина Крижановская
12:48 08.11.2022
По ее словам, для снижения инфляции ключевая ставка должна быть выше уровня нейтральной (5-6%).
Набиуллина рассчитывает вернуться к ключевой ставке ЦБ РФ в 5-6% к 2025 году
© Фото: Пресс-служба Банка России, РИА Новости
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Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что рассчитывает вернуться к нейтральному диапазону ставки в 2025 году. В частности, речь идет о ключевой ставке в размере 5-6%.

Об этом Набиуллина заявила во время выступления в Госдуме РФ. Там рассматривались «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 и период 2024-2025 годов».

«Ключевая ставка будет находиться на таком уровне, чтобы постепенно снижать инфляцию, то есть повыше нейтрального диапазона. К нейтральному мы рассчитываем вернуться в 2025 году», - сказала она.

Вместе с тем глава ЦБ РФ затронула тему положения в мировой экономике. Она отметила, что баланс рисков в целом сместился в сторону более «жесткого» варианта развития событий.

«За последние месяцы ситуация и баланс рисков для мировой экономики несколько сместились если не в сторону полномасштабного глобального кризиса, но более жесткого варианта развития ситуации», - предупредила Набиуллина.

В конце октября глава Центробанка РФ назвала сложной работу по замороженным российским активам. Позже в американских СМИ появилось сообщение, что Евросоюз направит замороженные активы ЦБ РФ на восстановление Украины. По данным Bloomberg, инициатором вопроса о российских активах стали США.

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