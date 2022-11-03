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Bloomberg: ЕС направит замороженные активы ЦБ РФ на восстановление Украины

Максим Крюков
23:23 03.11.2022
По данным агентства, инициатором вопроса о российских активах стали Соединенные Штаты Америки.
Bloomberg: ЕС направит замороженные активы ЦБ РФ на восстановление Украины
© Фото: John Guccione www.advergroup.com, Pexels
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Европейский союз планирует рассмотреть вопрос о возможном использовании активов Центрального банка РФ, которые были заморожены на счетах западных государств, для восстановления Украины. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники.

«Европейский Союз изучает возможность использования замороженных миллиардов евро из активов Центрального банка Российской Федерации для помощи в восстановлении Украины», - говорится в материале агентства.

Сообщается, что обсуждение этого вопроса в настоящий момент находится на начальном этапе. Как передает собеседник агентства, экспертам по правовым вопросам поручено изучить возможные варианты реализации данной инициативы. Автор статьи отметил, что инициатором вопроса о российских активах стали Соединенные Штаты, однако не уточняется, будет ли президент США Джо Байден принимать аналогичные меры по изъятию российских резервов, которые хранятся в долларах.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина назвала сложной ситуацию с замороженными в западных странах российскими активами. Тема российских капиталов за рубежом, попавших под санкции, была затронута на пресс-конференции руководителя ЦБ РФ.

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