Набиуллина назвала сложной работу по замороженным российским активам

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Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина назвала сложной ситуацию с замороженными в западных странах российскими активами. Тема российских капиталов за рубежом, попавших под санкции, была затронута на пресс-конференции руководителя ЦБ РФ.

«Что касается работы по замороженным активам, я уже не раз говорила, что это достаточно сложная работа, подготовительная работа, она ведется. Какие-то дополнительные комментарии, наверное, сейчас давать преждевременно», - отметила Набиуллина.

Напомним, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что цель ЕС - не только заморозка, но и конфискация российских активов с использованием их для помощи Украине, представитель МИД Мария Захарова назвала это «грабеж средь бела дня, воровство». Речь идет о сумме свыше 600 миллиардов долларов, в том числе валютные резервы России и активы Центробанка.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ принял решение не менять ключевую ставку и сохранить ее на прежнем уровне в 7,5% годовых.