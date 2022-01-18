Политолог рассказал, как Порошенко превратил свое преследование в победу

Бывший президент Украины своим возвращением в страну переиграл действующего главу Незалежной Владимира Зеленского. Такого мнения придерживается член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько, который в беседе со «Звездой» прокомментировал преследование Порошенко по делу о государственной измене.

Ситуация на Украине объясняется борьбой между бывшим украинским лидером и нынешним за политическое влияние, и выиграл в этом эпизоде именно Порошенко.

«Случай с Порошенко характерен тем, что он является ярким эпизодом борьбы между ним и Зеленским за политическое влияние. Зеленский, будучи неопытным политиком, <…> полагал, что, открыв ряд уголовных дел против Петра Порошенко, бывшего президента Украины, он сможет выдавить его за границу, фактически это и произошло. Зеленский надеялся, что он там и останется из соображений безопасности. Но Порошенко как опытный политик просчитал этот ход и вернулся на Украину», - пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что Порошенко организовал массовые уличные акции, которые сейчас являются наиболее действенным политическим инструментом на Украине. В итоге свое преследование бывший украинский лидер превратил в театральный акт, в большой акт рекламы самого себя, в свою рекламную кампанию.

«На него обратили внимание, на фоне социально-экономического кризиса, энергетического кризиса, роста цен, особенно роста на газ. <…> На фоне всех этих кризисов позиции Зеленского пошатнулись, и у Порошенко замечательная возможность критиковать Зеленского, наращивать свой собственный политический капитал, при этом оставаться совершенно безнаказанным, еще получить образ гонимого за правду политика, гонимого на Украину политика, гонимого за украинский национализм политика», - добавил Безпалько.

Однозначно предсказать финал противостояния между Порошенко и Зеленским невозможно, однако действующий президент, скорее всего, побоится активно преследовать своего соперника, потому что тот мобилизовал украинский национализм вокруг своего имени, считает политолог.