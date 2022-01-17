Порошенко исчез из перечня разыскиваемых на Украине лиц

Имя бывшего украинского лидера Петра Порошенко исчезло из официального списка лиц, находящихся во внутригосударственном розыске в стране. Экс-президента объявили в розыск в связи с постановлением Печерского районного суда Киева о задержании политика в качестве подозреваемого по делу.

Соответствующую информацию сообщили в министерстве внутренних дел Украины. Как уточнили на сайте ведомства, 17 января МВД удалило сведения о Порошенко из розыскной системы в связи с появлением его на судебном заседании.

Украинские правоохранительные органы сообщали, что Петр Порошенко 24 декабря 2021 года был объявлен в розыск на территории государства. Ранее суд в Киеве наложил арест на все имущество и активы бывшего лидера страны по инициативе прокуратуры.