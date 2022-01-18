Диетолог раскрыла секрет питания перед крещенскими купаниями

Россиянам, которые хотят принять участие в крещенских купаниях, нужно на некоторое время пересмотреть питание. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. В частотности, для организма ныряние в прорубь является стрессом, происходит мобилизация, поэтому возрастают потребности в энергии. Ее, в свою очередь, можно получить из быстро усваиваемых продуктов.

Как уточнила специалист в интервью RT, пища должна быть «достаточно энергоемкой, но легкой». Хорошим вариантом будет омлет с овощами, индейка, курица с легким гарниром, посоветовала Соломатина. Отличным выбором будет и жирная морская рыба, которая хорошо переваривается и содержит ненасыщенные жирные кислоты, которые организму согреться, но не вызовут перераспределения крови. Другими источниками омега-3 являются грецкие орехи и льняное масло, отметила доктор.

Каша тоже возможна, она даст энергию и запас гликогена, который будет очень быстро расходоваться. Специалист призвала не употреблять алкоголь перед погружением, потому что возникает ложное ощущение разогрева.

После купаний допустим глинтвейн или сбитень, однако важно, чтобы человек уже вошел в теплое помещение и больше его не покидал. Аналогичное требование распространяется и на травяные чаи с медом.

«Питание после проруби должно быть горячим, объемным, согревающим, это могут быть супы-пюре со сметаной, с кусочком сливочного масла, крупяные тягучие, обволакивающие и достаточно легко перевариваемые блюда», - сказала диетолог.

Она также посоветовала отдать предпочтение легким белковым продуктам и белкам животного происхождения.