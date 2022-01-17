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Синоптик рассказал о погоде на Крещение

Алексей Курильченко
16:19 17.01.2022
По словам эксперта, морозная погода продержится недолго и сменится потеплением.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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Синоптик Александр Шувалов рассказал «Звезде» о погоде в ночь Крещения. По его словам, в этот православный праздник в столичный регион ненадолго придет мороз.

«Начнем со слабого минуса: 1-3 градуса мороза, к вечеру закончим на 8-10 градусах мороза. А в то время, когда православные идут в купель, тогда в Москве может быть и 12 градусов мороза, а в Подмосковье и 15», - сказал Шувалов.

На северо-востоке от столицы - в Ярославле, Костроме и Владимире - температура может опуститься до минус 18 градусов.

«То есть Крещение отличится морозами. Но ненадолго. Еще одна ночь будет прохладная, а потом опять будет потепление. На севере - Санкт-Петербург, Псков - ночью будет до минус 10 градусов, а потом днем слякотно и положительная температура», - отметил Шувалов.

Ранее в Гидрометцентре объявили в Москве и Московской области «желтый» уровень погодной опасности в связи с гололедицей и ветром. Предупреждение об опасности действует до 21 часа вторника, 18 января.

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